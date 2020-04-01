МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Мир в марте столкнулся с крупнейшим энергетическим кризисом в новейшей истории, при этом своего пика он достигнет во втором квартале, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Рынки нефти в марте столкнулись с двойным ударом из-за вспышки коронавируса и возможной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после того, как альянс стран ОПЕК+ в начале марта не смог договориться о более глубоких сокращениях добычи. Так, всего за один месяц нефть цена нефти Brent рухнула вдвое, а с начала года она потеряла уже более 60%. В понедельник котировки опускались ниже 22 долларов за баррель впервые за 18 лет — с марта 2002 года.

"Второй квартал будет самым тяжелым — спрос продолжит падать из-за карантина, который охватывает все большее количество стран. Ситуация усугубится ростом добычи в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК — Эр-Рияд после отказа Москвы снижать добычу пока декларирует решимость увеличить свою долю рынка", — сказал Маринченко.

"Из-за масштабного перепроизводства нефти хранилища по всему миру могут заполниться до предела, и каким-то производителям придется вынужденно снижать добычу — в новейшей истории это самый крупный энергетический кризис", — продолжил эксперт.

По мнению аналитика, цены на нефть могут продолжить падение, и на восстановление рынка можно рассчитывать только начиная с третьего квартала при улучшении эпидемиологической обстановки в мире.

Однако последствия текущего кризиса рынок продолжит ощущать еще долгие месяцы, полагает Маринченко. "И следующий год будет непростым — даже при восстановлении спроса избыточные запасы нефти в нефтехранилищах, которые сформируются в ближайшие месяцы, будут давить на цены", — прогнозирует он.