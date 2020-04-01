МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. США будут предоставлять в аренду нефтяным компаниям емкости для хранения нефти в стратегическом резерве страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"Администрация президента (США Дональда — ред.) Трампа планирует предоставлять в аренду энергетическим компаниям место для хранения нефти в стратегическом нефтяном резерве", — говорится в сообщении агентства.

Источники отмечают, что инициатива была предложена в связи отказом правительства от покупки нефти в стратегический резерв страны после того, как не удалось получить одобрения конгресса на финансирование этой акции. Новый план может помочь США справиться с растущим избытком на рынке нефти.

О планах закупки минэнерго объявило в середине марта, первая партия должна была составить 30 миллионов баррелей, а всего планировалось закупить 77 миллионов баррелей. Предполагалось, что минэнерго в итоге максимально заполнит стратегический нефтяной резерв, который в настоящее время содержит около 635 миллионов баррелей нефти.

Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и топливо, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы и ограничивают передвижение по миру. Ценовая война на нефтяном рынке, разразившаяся в начале марта, также усугубила кризис, наводнив его сырьем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.