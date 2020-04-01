МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Любое возможное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, США и Канадой все равно будет недостаточным при текущем падении спроса на 26 миллионов баррелей в сутки, считают аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Блумберг.

"Даже сделка по добыче США с ОПЕК+ не может спасти нефть", — пишет агентство. Эксперты поясняют, что подобная сделка окажет лишь кратковременную поддержку внутриматериковым ценам на нефть. Что касается сырья, поставляемого танкерами, то здесь она она будет более ощутимой за счет снижения ставок на фрахт, к которому приведет сокращение апрельских экспортных программ, в частности, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В целом, по мнению экспертов, такого соглашения будет трудно достичь, но его возможность нельзя исключить, поскольку все больше признаков обсуждений в данном ключе на политическом уровне.

"Россия может быть заинтересована в участии в переговорах, так как часть ее внутренней добычи находится под угрозой закрытия, возможно, навсегда", — добавляет агентство.

При этом аналитики считают, что побудить к соглашению Саудовскую Аравию, поведение которой наиболее агрессивно в нынешней ценовой войне, может дипломатическое давления США. А в США и Канаде ограничение добычи, скорее всего, организуют регуляторы штатов Техаса и Альберта.

В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности. Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой – наносят ущерб американской нефтяной промышленности.