МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Поставки нефти саудовской нефтегазовой компания Saudi Aramco в первый день апреля превысили 12 миллионов баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника нефтегазовой отрасли.

"Поставки Saudi Aramco растут", — сказал чиновник.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Saudi Aramco обратилась к нефтесервисным компаниям с просьбой поддержать повышенную добычу в 12 миллионов баррелей в день начиная с 1 апреля. Компания также якобы попросила нефтесервисные компании подготовить необходимые ресурсы, включая рабочую силу и оборудование, чтобы помочь компании увеличить ее нефтедобывающие мощности до 13 миллионов баррелей в день.

Такое увеличение становится возможным с начала апреля, поскольку страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В результате лимиты на добычу нефти в странах-участницах прежнего альянса полностью снимаются.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.