МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Идея с продажей Saudi Aramco доли в своем трубопроводном подразделении может быть реализуема, но не быстро, и деньги пойдут не на очередной виток ценовой войны, а на внутренние цели. В любом случае, это никак не повлияет на трехсторонние переговоры по урегулированию рынка нефти – поддавшись общему пессимизму, все ждут дальнейшего превышения предложения над спросом. Даже позитив о новом соглашении сейчас не исправит ситуацию.

Клубок нефтяных противоречий, который с разных сторон тянут за ниточки три основных игрока – Россия, Саудовская Аравия и США – еще сильнее запутывается. Как стало известно, Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен. По оценке источников Bloomberg, от сделки она сможет получить более 10 млрд долларов. Переговоры с потенциальными консультантами по сделке пока на начальной стадии, и страна может от нее отказаться, пишет издание.

По оценке ряда экспертов, если сделка все же состоится, это поможет Саудовской Аравии продолжить держать цены на низком уровне, выдавливая с рынка всех остальных поставщиков, включая Россию и США. Однако вряд ли эта стратегия реализуема, считает ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков. Америка дрогнула первой: США просят о нефтяном перемирии

"Сделка может быть осуществлена далеко не сразу. А нефтяная конъюнктура изменится – ведь сейчас спрос падает из-за коронавируса, который, скорее всего, к тому времени победят", — считает он.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ, А НЕ ДЕМАРШИ

Но даже если бы она состоялась сейчас, вероятнее всего, саудиты направили бы средства на пополнение бюджета страны, а не на раскачивание нефтяного рынка. Их бюджет может быть бездефицитным лишь при цене 70-80 долларов за баррель, поэтому нынешние цены истощают саудовские резервы гораздо быстрее, чем российские. Так что проблема финансирования для них куда более актуальна, полагает эксперт.

По сути дела речь идёт о привлечении финансирования — в 2019 году в похожей сделке участвовала национальная нефтегазовая компания Абу-Даби (ADNOC), которая получила около 4 млрд долларов, согласен старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При этом подобные сделки не являются долгом в привычном понимании, то есть формально не приводят к увеличению долговой нагрузки.

Saudi Aramco в этом году действительно может понадобиться привлекать финансирование из-за обвала цен, чтобы не снижать уровень дивидендных выплат, и эта сделка может быть одним источников такого дополнительного финансирования. "С другой стороны, 10 млрд долларов — это не такие большие деньги для Aramco. Для сравнения — компания обещает выплачивать 75 млрд долларов ежегодно в виде дивидендов", — сказал он.

"На переговоры по ценам и рынок нефти сделка вряд ли повлияет, в нынешних условиях изыскивать дополнительные средства, чтобы сбалансировать денежные потоки, придется подавляющему большинству нефтегазовых компаний", — считает Маринченко.

ПЕРЕГОВОРЫ "НА ТРОИХ"

Переговоры по рынку нефти тем временем идут своим чередом. В среду министры энергетики РФ и США обсудили сотрудничество на энергорынке по линии G20. Они отметили риски для стабильного снабжения рынка нефтью после начала восстановления мировой экономики и отметили необходимость конструктивного ответа на ситуацию.

Интриги добавил президент США Дональд Трамп, который сообщил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности. Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой – наносят ущерб американской нефтяной промышленности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Эр-Рияд сейчас не ведут диалога по ситуации на нефтяном рынке. Однако не исключено, что телефонный разговор между главами двух стран пройдет при необходимости – согласование не займет много времени, добавил он.

НЕФТЯНОЙ ПЕССИМИЗМ

По данным торгов, из-за спада потребления на фоне коронавируса и провала сделки ОПЕК+ нефть Brent пережила свой худший квартал за десятилетия, упав в цене почти в 3 раза. Если в начале года баррель стоил в районе 65 долларов, то сейчас приближается к 20 долларам. Это негативно сказывается не только на доходах нефтепроизводителей, но и на глобальной экономике, к которой относится, в том числе, американская нефтедобывающая промышленность. Опасаясь потерять "нефтянку", США выступили посредником в переговорах между двумя основными экспортерами.

Эксперты расходятся во мнении, состоится ли сделка "на троих", и как это отразится на нефтяных ценах. "Судя по устойчивости акций российских нефтяных компаний, рынок закладывает приличную вероятность выхода из кризиса, возможно, даже снятие санкций с России, считает ведущий аналитик "Велес Капитал" Александр Сидоров. "Других объяснений настолько высоких цен их акций при таких ценах на нефть у меня нет", — говорит он.

Успех зависит от политической воли — смогут ли страны прийти к консенсусу или продолжат гнуть свою линию в ущерб экономике. "Думаю, что рост Brent до 35 долларов за баррель выглядит адекватным. По моим наблюдениям, уже неделю котировки акций российских нефтяных компаний держатся на уровне, который соответствует именно этой отметке", — указал он.

В свою очередь аналитики Goldman Sachs выступили с нерадужными прогнозами развития ситуации на нефтяном рынке. Любое возможное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, США и Канадой все равно будет недостаточным при текущем падении спроса на 26 миллионов баррелей в сутки, считают они. Эксперты поясняют, что подобная сделка окажет лишь кратковременную поддержку внутриматериковым ценам на нефть. Более выгодной она станет для сырья, поставляемого танкерами за счет снижения ставок на фрахт, к которому приведет сокращение апрельских экспортных программ, в частности, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По словам аналитика Уралсиба Алексея Кокина в последние несколько дней мнение, что потребление нефти может временно упасть на 20 млн баррелей в сутки можно было услышать из нескольких авторитетных источников. "Мне кажется, что эти оценки сейчас принимаются рынком как базовый сценарий", — рассуждает он.

КАК УРАВНОВЕСИТЬ РЫНОК

Возможно ли сейчас уравновесить рынок резким снижением добычи – например, совместным усилием ведущих производителей? Только теоретически, учитывая масштаб избытка нефти, уверен эксперт. В ближайшие недели проблемой для многих компаний может стать затоваривание. По прогнозу IHS Markit, отсутствие мощностей хранения приведет к снижению добычи на 10 млн баррелей в сутки к середине года. К тому времени, вероятно, спрос несколько вырастет с апрельского уровня, и это экстренное снижение поможет снизить профицит нефти, возможно, до уровня 3-5 млн баррелей в сутки.

Переговоры между США, РФ, Саудовской Аравией и другими крупными поставщиками имеют смысл, но ради более долгосрочной координации, считает Кокин. Тот же IHS Markit ожидает, что к концу 2021 года добыча в США упадет из-за недоинвестирования на 4,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 1 кварталом 2020 года. С другой стороны, добыча в Саудовской Аравии вырастет, в РФ – немного снизится за это время.

При таком сценарии Саудовская Аравия отыграет рыночную долю у США и РФ, однако следует иметь в виду, что после восстановления баланса спроса и предложения добыча в США тоже сможет быстро восстановиться. Кроме того, динамика добычи в США в 2015-16 годах была не такой драматичной, несмотря на падение буровой активности – снижение тогда составило немногим более 1 млн баррелей в сутки. Поэтому победа в ценовой войне может быть лишь временным успехом. С другой стороны, опыт этого года может убедить США в том, что координация объемов способна повысить стабильность, резюмирует он.