МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в первый же день апреля, когда перестали действовать ограничения в рамках ОПЕК+, начала выполнять обещание увеличить поставки нефти на рынок, несмотря на стремительное падение спроса, однако ряд танкеров покидают саудовские порты с нефтью без конечного пункта назначения, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников королевства.

По информации собеседников издания, Саудовская Аравия нарастила добычу нефти до более чем 12 миллионов баррелей в сутки — максимума собственных производственных мощностей, и это примерно на 2 миллиона баррелей в сутки больше, чем месяц назад.

"Однако есть признаки, что часть этой нефти просто некуда деть", — пишет газета, ссылаясь на источники.

"Есть поставки (из саудовских портов — ред.) без конечного пункта назначения, потому что покупателей нет", — сказал один из чиновников.

С 1 апреля завершило свое действие соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за коронавируса стала очевидной, страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей, ни об их продлении. При этом Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Теперь обязательств ограничивать добычу нет, а эксперты говорят о начале ценовой войны на рынке. Так, Саудовская Аравия в марте объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов.