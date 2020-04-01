МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras из-за снижения спроса на нефть и нефтепродукты сокращает добычу "черного золота" на 200 тысяч баррелей в день, говорится в сообщении компании.

"С сегодняшнего дня добыча нефти будет сокращена на 200 тысяч баррелей в день. Этот объем включает сокращение, объявленное 26 марта", — говорится в сообщении. Тогда компания решила сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки до конца марта из-за ее переизбытка на внешнем рынке и сокращения мирового спроса на сырье, вызванного влиянием коронавируса COVID-19.

Petrobras отмечает, что в дальнейшем будет оценивать продолжительность ограничения добычи, а также ее потенциальное увеличение или дополнительное снижение. Компания также корректирует переработку нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в соответствии со спросом на нефтепродукты.

Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и нефтепродукты, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы, приостанавливают производство и ограничивают передвижение по миру.

Нефтегазовая компания Petrobras основана в 1953 году. Добыча нефти компании в 2019 году составила 2,172 миллиона баррелей.