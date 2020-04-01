МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 марта, увеличились на 13,8 миллиона баррелей, или на 3%, до 469,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов на 4 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 3,5 миллиона баррелей — до 42,8 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 7,5 миллиона баррелей, или на 3,1%, до 246,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 1,8%, составив 122,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1 миллион баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.