МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании не планируют наращивать добычу нефти с 1 апреля в связи с избыточным предложением на рынке, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Россия не намерена увеличивать добычу нефти с 1 апреля на фоне переизбытка предложения.

"Все верно",- прокомментировал источник информацию о том, что российские компании с 1 апреля не будут наращивать добычу нефти.

По мнению эксперта из "БКС Брокер" Василия Карпунина, во втором квартале избыток предложения нефти может составить 20 миллионов баррелей в день. "В таких условиях действительно нет никакого смысла выпускать на рынок 0,5 миллиона баррелей – этого просто никто не заметит, а котировки отреагируют очередным снижением", сообщил эксперт РИА Новости.

"Кроме того, сейчас с поставками имеющихся объемов российской нефти есть проблемы – ни в Европе, ни в Азии заказов нет. Поэтому отказ от намерений по увеличению добычи ничего не меняет ни в расстановке сил на нефтяном глобальном рынке, ни в позиции самих производителей", — добавил он.

С 1 апреля завершило свое действие соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за коронавируса стала очевидной, страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей, ни об их продлении. При этом Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. Теперь обязательств ограничивать добычу нет, а эксперты говорят о начале ценовой войны на рынке. Так, Саудовская Аравия в марте объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности. Позже Минэнерго РФ сообщило, что министры энергетики США и РФ Дэн Бруйетт и Александр Новак в ходе телефонного разговора отметили риски для стабильного снабжения рынка нефтью после начала восстановления мировой экономики, а также посчитали необходимым найти конструктивный ответ на ситуацию на нефтяном рынке. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения диалога.