МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в марте снизилась на 0,1% в месячном выражении, до 11,294 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В годовом выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в марте сократилась также на 0,1%, отмечает агентство.

Март был последним месяцем, когда формально еще действовало соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+). Оно длилось с начала 2017 года, и его условия неоднократно менялись, а действие продлевалось. Так, в первом квартале 2020 года альянс ОПЕК+ снижал добычу на 1,7 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2018 года, и которых 300 тысяч приходилось на Россию.