МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Китай уверенно продвигается вперед со своими планами по покупке нефти в стратегические резервы после резкого снижения цен, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Крупнейший в мире импортер нефти пользуется преимуществом от снижения стоимости нефти на 60% в этом году, чтобы купить более дешевые баррели для своих запасов", — пишет агентство.

Источники рассказали, что Пекин обратился к ведомствам с поручением быстро начать наполнять хранилища и использовать финансовые инструменты, такие как опционы, чтобы зафиксировать текущие низкие цены. При этом, в дополнение к хранилищам, принадлежащим государству, Китай может воспользоваться коммерческими мощностями для хранения, а также призвать компании наполнять их собственные резервуары.

Первоначальная цель властей КНР, как пишет агентство, состоит в том, чтобы удержать государственные запасы в объеме, эквивалентном 90 дням чистого импорта, который в конечном итоге может быть увеличен до 180 дней с учетом коммерческих резервов.

Это уже не первое сообщение о стремлении Китая увеличить свои нефтяные госрезервы — агентство в начале марта сообщало, что власти Китая рассматривают возможность увеличения государственных нефтяных резервов после обвала цен на сырье.

Мировые цены на нефть упали с начала года более чем в 2 раза, основная доля падения пришлась на март, что связано с опасениями вокруг негативного экономического влияния коронавируса и развала сделки альянса ОПЕК+.