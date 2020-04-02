МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть привело к тому, что ценовые формулы для установления стоимости этого сырья на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными, сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.

"Беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к парадоксальной ситуации на рынке нефти России в конце марта: ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке", — указывает агентство. Так, котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" в понедельник была равна минус 1,007 тысячи рублей за тонну (для поставки на условиях FIP — продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу — Нижневартовск), а во вторник — минус 1,2 тысячи.

Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышали среднюю стоимость нефти марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье в эти два дня. При этом ранее агентство сообщало, что цена Urals в Северо-Западной Европе 30 марта рухнула до минимума с 1999 года в 13 долларов за баррель.

"Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки", — добавляет агентство. Однако отмечается, что по итогам марта среднее значение котировки указанной котировки все же осталось положительным, упав примерно на 12,5 тысячи рублей за тонну относительно февраля.

"Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России", — заключается в материале.

Согласно методологии Argus, котировка "Urals Западная Сибирь ФОРМУЛА" рассчитывается на основе средней котировки экспортных поставок Urals в Северо-Западную Европу (на условиях поставок FOB в порт Приморск) и Средиземноморье (на базисе FOB Новороссийск, для партий по 80 тысяч тонн) за вычетом текущей ставки экспортной пошлины и среднего значения транспортных издержек на маршрутах Нижневартовск — Новороссийск и Нижневартовск – Приморск с добавлением НДС.