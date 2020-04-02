МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-марте текущего года сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,037 миллиона тонн, при этом плановый объем поставок за первый квартал предполагал экспорт в размере 6,794 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе на Мозырский НПЗ в январе-марте было поставлено 252,5 тысяч тонн при задании в 3,355 миллиона, на Новополоцкий НПЗ — 784,4 тысячи тонн при задании в 3,439 миллиона.

В марте на Мозырский НПЗ было поставлено 81,7 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,143 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 246,1 тысячи тонн при задании в 1,172 миллиона. Всего в марте в Белоруссию было поставлено 327,8 тысячи тонн нефти при задании 2,315 миллиона.

Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают ежегодные беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".

Оба НПЗ в Белоруссии сейчас работают с загрузкой в 50%. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могли договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий. Из-за этого Минск начал диверсификацию поставок нефти, при этом продолжая переговоры с компаниями РФ. С начала 2020 года Белоруссия, в том числе, закупала нефть через трейдеров с транспортировкой через порты в Одессе и Клайпеде.

В марте премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону возобновление поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ. Как сообщал кабмин РФ, собеседники отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества РФ и Белоруссии в нефтяной сфере.

Позже Румас заявил, что Минск будет получать российскую нефть фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность о ее уменьшении на 7 долларов с тонны самими компаниями, а оставшиеся 4,7 доллара компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты. В этот четверг Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.