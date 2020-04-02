МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти марки Urals 1 апреля обновила очередной антирекорд, цена марки в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель, тогда как еще в понедельник она была у отметки 13 долларов, сообщает аналитическое агентство Argus.

Это является минимальным показателем с марта 1999 года. При этом скидка на Urals по сравнению с маркой Brent остается неизменной четвертый день подряд – 4,75 доллара на баррель (минимум дисконта с июня 2008 года).

Одновременно стоимость партий Urals объемом по 80 тысяч в Средиземноморье в абсолютном выражении уменьшилась в среду на 2,25 доллара за баррель, до минимального значения с марта 1999 года в 12,79 доллара за баррель. Но скидка на этот сорт относительно Brent также не изменилась, оставшись на уровне 2,5 доллара за баррель. "Дисконт на российскую нефть остается на самом высоком уровне с мая 2018 года", — добавляет агентство.

"Между тем в четверг нефтяные фьючерсы на Brent на бирже ICE начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре договорятся о мерах по регулированию рынка", — также указывают авторы.

В материале напоминается, что из-за снижения мировых цен на нефть котировка Argus "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА", используемая для определения стоимости нефти на внутреннем рынке России, с понедельника остается отрицательной. Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы для нефти из Западной Сибири при поставках в Северо-Западную Европу и Средиземноморье превышают среднюю стоимость Urals на этих рынках.