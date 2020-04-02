МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россия не планирует увеличивать добычу нефти, условия на рынке для этого неподходящие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

"У России нет планов увеличивать добычу, поскольку на рынке сейчас переизбыток предложения", — приводит агентство слова министра.

Он также добавил, что Россия пока не обсуждала ситуацию на рынке с Саудовской Аравией, но не исключил возможность этого в будущем.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в марте снизилась на 0,1% — до 11,294 миллиона баррелей в сутки. В годовом выражении показатель также сократился на 0,1%.

Март был последним месяцем, когда формально еще действовало соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+). Оно длилось с начала 2017 года, и его условия неоднократно менялись, а действие продлевалось. Так, в первом квартале 2020 года альянс снижал добычу на 1,7 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2018 года, из которых 300 тысяч приходилось на Россию.

Однако в начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за коронавируса стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей, ни об их продлении. При этом Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В итоге, с 1 апреля ограничений по добыче нефти нет ни у кого в альянсе.