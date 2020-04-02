МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Нефть может поставляться в Белоруссию по цене в четыре доллара за баррель только, если будет соответствующая рыночная конъюнктура, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, по словам которого республика рассчитывает получить в апреле два миллиона тонн нефти из России по цене около 4 долларов за баррель.

"Это вопрос рыночной конъюнктуры. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будет предложение по таким ценам, значит, можно будет закупить. Но если таких времен рыночных не наступит, и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура", — сказал Песков.