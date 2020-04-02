МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Рост цен на нефть в четверг обусловлен спекуляцией на слухах о соглашении России и Саудовской Аравии и не знаменует начала восходящего тренда, так как реальная ситуация остается без изменений, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Утром 2 апреля нефть показала самый сильный рост за две недели — марка Brent дорожала более чем на 12%. Позже днем нефть сбавила темпы роста до 9-10%. По состоянию на 12.44 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 10,23% — до 27,3 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,55% — до 22,27 доллара за баррель.

Из-за спада потребления на фоне коронавируса и провала сделки ОПЕК+ нефть Brent пережила свой худший квартал за десятилетия, упав в цене почти в 3 раза​.

СЛУХИ О СОГЛАШЕНИИ ПОДОГРЕВАЮТ ЦЕНЫ

Вероятнее всего, игроки спекулируют на слухах о соглашении России и Саудовской Аравии в ближайшее время, на что намекал Дональд Трамп, который провел переговоры с лидерами обеих стран, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

С ним соглашается аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. "Есть некая надежда на то, что заявление Владимира Путина о том, что он и его команда ищут пути стабилизации цен на международном уровне, что был разговор с Трампом на эту тему — будут способствовать росту позитивных ожиданий на нефтяном рынке и наконец усадят за стол переговоров Россию и Саудовскую Аравию, с конфликта между которыми началась нынешняя нефтяная ценовая война", — считает эксперт.

"Однако, похоже, и в США не верят в успех, поскольку готовят меры по защите внутреннего рынка, в частности, пошлины на импорт нефти из Персидского залива. Но это может лишь подлить масла в огонь, поскольку тогда экспортеры будут вынуждены предоставлять дополнительные скидки", — добавляет Ващенко.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ

Сообщения о том, что Китай увеличил закупки нефти, не придают позитива. Сейчас удачное время пополнить запасы по низким ценам, но от будущих шоков это совсем не страхует. "Полагаю, что мы еще увидим резкие колебания цены на нефть в апреле, а, возможно, и в мае, и колебания будут в широком диапазоне, 20-40 долларов за баррель", — уверен Ващенко.

Потребление в Китае начнет несколько улучшаться, так как он первым будет освобождаться от пандемии. Но не факт, что это слом, что теперь перед котировками появятся новые рубежи в 30-40 долларов, соглашается руководитель аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник. Сейчас нефть торгуется даже по отрицательным ценам, например, в США, то есть производитель доплачивает покупателям, чтобы нефть забрали, так как емкостей для хранения не хватает, добавляет он.

"Наша нефть тоже продается не по чеку рынка, а гораздо дешевле. Так что ситуация пока сложная, апрель пройдет в режиме выживания каждого крупного центра нефтедобычи — России, США, Саудовской Аравии. Все пока будут действовать автономно. Вопрос в том, найдет ли дополнительно добытая нефть спрос. Сейчас мы видим, что дополнительная добыча не влечет завоеваний рынка, как планировали саудиты", — говорит Пасечник.

ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА ДЕНЬ

Движение котировок вверх с 25,66 до 27,25 доллара за баррель Brent едва ли можно назвать сменой тенденции и ростом. Скорее всего, происходит закрытие части коротких позиций, и инвесторы ждут появления новых инфоповодов, чтобы оценить обстановку, считает Антонов.

"Я бы не назвал это ростом, нефть все еще торгуется в рамках низкого тренда", — соглашается Пасечник.

Говорить о долгосрочности тренда сейчас рано, уверен эксперт. "Волатильность высокая, поэтому характеризовать какой-то рост как тренд не совсем рационально: за день картина может измениться, а за неделю — тем более. Рассуждать сейчас можно только в категории недель, а не месяцев", — добавляет он.

НЕФТЬ НЕ ПРОТЯНЕТ РУКУ ПОМОЩИ РУБЛЮ

"Пока позиции у российской валюты посредственные, но говорить о крахе я бы не стал: это не ситуация, как в 2016 году, когда произошла кратная девальвация. Сейчас рубль корректируется, от психологических рубежей в 80 рублей за доллар котировки отступили, но это на фоне общих потерь несущественно", — уверен Пасечник.

По мнению Антонова, растущие нефтяные котировки окажут поддержку курсу доллара, а рубль на этом фоне, в отсутствие поддержки от российских властей, продолжит снижаться в сторону отметки 80 за доллар.