МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Наращивать добычу нефти в настоящее время для России нецелесообразно, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, это просто нецелесообразно в текущей ситуации делать. Это разумное решение, которое принимают наши компании. В период прогноза того, что будет сокращаться потребление в ближайшее время, наращивать это, наверно, ни экономически, никаким образом не целесообразно", — сказал он в эфире "Эха Москвы".

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА



Однако Новак добавил, что российская нефть конкурентоспособна, РФ не видит проблем с ее размещением в апреле.

"Что важно, что отмечают наши компании, сейчас апрельские объемы нашей продукции размещены в полном объеме, несмотря на то, что сократилось потребление на нефтеперерабатывающих заводах Европы. Наша нефть достаточно конкурентоспособна, и мы на апрель месяц не видим проблем с размещением", — сказал министр.

СДЕЛКА ОПЕК+ НЕ ИМЕЛА БЫ СМЫСЛА

Сделка ОПЕК+ в текущих условиях не имела бы действия, даже при исполнении предложения Саудовской Аравии об углублении сокращения добычи, добавил министр.

"Могу сказать точно, что сама сделка ОПЕК в таких условиях абсолютно не имела бы никакого действия, даже предложение Саудовской Аравии по сокращению на 1,5 миллиона баррелей в сутки", — сказал он в эфире "Эхо Москвы".

ОПЕК+ НЕ МОЖЕТ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ НА 20 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Ситуацию на рынке нефти реально изменит только рост спроса, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 20 миллионов баррелей в сутки, на величину образовавшегося дисбаланса, невозможно, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Многие страны в наших дискуссиях, наших переговорах настроены на то, что эта ситуация изменится лишь в том случае, если начнется увеличение спроса. Невозможно принять меры по сокращению добычи странами ОПЕК+ на 20 миллионов баррелей в сутки, это, наверное, из общей добычи всех стран примерно половина", — сказал Новак.

НЕТ УВЕРЕННОСТИ В НАРАЩИВАНИИ ДОБЫЧИ ДРУГИМИ СТРАНАМИ ОПЕК+

Уверенности в реальном наращивании добычи другими странами ОПЕК+ нет, нефть сейчас трудно размещать, отметил Новак.

"Я не уверен, что наши коллеги начали наращивать добычу, надо подтверждать это цифрами, а не словесными интервенциями", — сказал он в эфире "Эхо Москвы".

Он пояснил, что сейчас из-за снижения потребления в мире нефть стало трудно реализовывать, особенно лишние объёмы.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ У РОССИИ И США СОВПАДАЕТ

Оценка ситуации на рынке нефти у России и США совпадает, страны договорились вырабатывать совместные меры для стабилизации рынка, заявил Новак.

"Мы обменялись в первую очередь оценками ситуации на рынке, и они у нас абсолютно одинаковы, у нас даже цифры совпадают по поводу снижения объёмов спроса,… перспектив по оценке того перепроизводства, который сегодня на рынке, заполнения хранилищ как в танкерах, так и наземных хранилищ нефти. Поэтому мы договорились быть в постоянном контакте, мы договорились о том, что будем продолжать с нашими коллегами работать, будем с ними в контакте в соответствии с договорённостями между нашими лидерами", — рассказал Новак об итогах разговора с министром энергетики США.

НЕ ИСКЛЮЧЕНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ

Минэнерго РФ не исключает дальнейшего снижения цен на нефть, но не обязательно на долгий период, заявил министр энергетики.

"Мы не исключаем, что цена (на нефть – ред.) будет ниже, потому что этот период – беспрецедентный, его никогда не было, но это не означает, что цена, которая может быть ниже, она обязательно должна долгий период, так сказать, держаться", — сказал Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Март был последним месяцем, когда формально еще действовало соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+). Оно длилось с начала 2017 года, и его условия неоднократно менялись, а действие продлевалось. Так, в первом квартале 2020 года альянс ОПЕК+ снижал добычу на 1,7 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2018 года, и которых 300 тысяч приходилось на Россию.

Однако в начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за коронавируса стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей, ни об их продлении. При этом Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В итоге, с 1 апреля ограничений по добыче нефти нет ни у кого в альянсе.

Теперь обязательств ограничивать добычу нет, а эксперты говорят о начале ценовой войны на рынке. Так, Саудовская Аравия в марте объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов.

ПОСТАВКИ В БЕЛОРУССИЮ

Поставки российской нефти в Белоруссию, согласно текущим договоренностям сторон, будут осуществляться по рыночной цене за минусом экспортной пошлины и с премией в 5 долларов на тонну, добавил Новак.

Ранее в четверг премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает получить в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.

"Скорее всего, как я полагаю из тех переговоров, которые мы вели, речь именно о размере премии, которая должна быть у компаний и которая была снижена в соответствии с договоренностями с 12 долларов до 5 долларов. Поставки нефти, естественно, будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке за минусом экспортной пошлины, поскольку у нас между нашими странами поставки идут беспошлинные", — сказал Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, беспошлинные поставки создают для России конкурентное преимущество по отношению к другим поставщикам. "Наша нефть из-за этого процентов на 20 дешевле, чем другая нефть. Даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояние достаточно близкое, и поставки по трубе — то здесь еще больше у нас возможности для конкуренции", — отметил он.

"Поэтому… я бы, наверное, просто сказал о том, по каким ценам будет поставляться (нефть из России в Белоруссию — ред.) — это "рынок" минус экспортная пошлина и 5 долларов премии", — заключил министр.