МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и России в совокупности на 15 миллионов баррелей в сутки, на что надеется президент США Дональд Трамп, это практически нереальный сценарий, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее в четверг Трамп заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом ситуацию на мировой энергетическом рынке. В частности, он предположил, что Эр-Рияд и Москва могут сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.

"Сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией на 15 миллионов баррелей в сутки — это практически невозможный сценарий, он означает, что обе страны снизят добычу на 75%", — прокомментировал эксперт заявление Трампа.

Он также отметил, что цена на нефть может немного вырасти на новостях о возможном возобновлении сотрудничества между Саудовской Аравией и Россией. "Но пока нет конкретики — насколько именно Россия будет готова снизить добычу и что смогут предложить Саудовской Аравии США", — добавил он.

"В любом случае, во втором квартале нас, вероятно, жду низкие цены и рост товарных запасов нефти — падение спроса может быть так велико, что сбалансировать рынок за счёт скоординированных действий не получится", — заключил эксперт.