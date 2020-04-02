ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Если компания Rosneft Trading больше не имеет отношения к Венесуэле, то санкции с нее должны быть сняты, заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"В принципе, это верно. Если Rosneft Trading не имеет отношения к Венесуэле, то санкции, основанные на ее действиях в Венесуэле или связанные с Венесуэлой, должны быть сняты. Я пока не знаю, так ли это", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Абрамс заявил, что пока не ясно, произошла ли юридическая передача дел и активов новой компании "Росзарубежнефть", к которой должна отойти деятельность, связанная с Венесуэлой.

"Мы будем проверять это на месте. Если в действительности "Роснефть"<ROSN> и Rosneft Trading больше не участвуют в этом, то санкции будут сняты, да", — добавил Абрамс.

США ранее поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами "Роснефти" — швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading. США обвиняют структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading — 12 марта. Минфин США заявлял, что после введения санкций против первой "дочки", она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.

"Роснефть" 28 марта объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России. В обмен "Роснефть" получит 9,6% собственных акций. Позднее пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил РИА Новости, что "Роснефть" продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" "Роснефти".

Правительство в лице Росимущества 28 марта учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322 752 миллиарда рублей. Компания "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России.