МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. "Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию, поставка будет с премией 5 долларов на тонну, сообщили журналистам в компании.

"Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию. Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, — то есть с премией 5 долларов за тонну", — сказали в "Роснефти".

При этом "Транснефть" пока не получила от "Роснефти" документы для оформления поставок нефти в Белоруссию, но заявка есть, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Пока нам не поступали документы, на основании которых можно оформить маршрутные поручения, но заявка есть", — сказал он, отвечая на вопрос, поступили ли в монополию документы от "Роснефти" на прокачку нефти в сторону Белоруссии.