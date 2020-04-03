МЕХИКО, 3 апр /ПРАЙМ/. Три важнейших игрока нефтяного рынка — Россия, США и Саудовская Аравия — должны прийти к соглашению, чтобы снизить и без того масштабный эффект пандемии коронавируса и падения спроса на нефть, рассказал РИА Новости Рубен Крус, ведущий партнер департамента энергетики и природных ресурсов KPMG в Мексике.

"Если лидеры трех стран — США, Саудовской Аравии и России — сядут за стол переговоров и договорятся о том, о чем им следует договориться, экономическое воздействие падения цен на нефть может быть уменьшено. Это было бы хорошим сигналом рынку", — сказал Крус.

По мнению эксперта, помимо влияния пандемии коронавируса на мировую экономику ситуацию усложняет геополитический конфликт, который в итоге распространяется на многие страны.

"Есть ответственность в принятии решений и сигналах рынку, которые посылают эти три крупных игрока, представляющие более 30% мировой добычи нефти", — добавил Крус.

Цены на нефтяных торгах в четверг выросли на 20-25% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей или больше.

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон сообщил, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком ситуацию на мировом рынке нефти и сокращение избытка предложения на нем на 10 миллионов баррелей в сутки.

Незадолго до этого Новак говорил, что рынок нефти может "сбалансироваться", но есть и другой способ: ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны могли бы координироваться и консультироваться, действуя наперед по мере восстановления ситуации на рыночных принципах.

Ранее на нефтяные котировки воздействовало соглашение об ограничении добычи нефти рядом её крупных производителей (ОПЕК+), но с 1 апреля эти ограничения не действуют.