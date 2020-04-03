МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Нефтегазовые компании США, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, предложили властям страны меры, чтобы вынудить Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу сырья, речь идёт, в том числе, о санкциях, пишет газета Financial Times.

Цена на нефть марки Brent в марте обвалилась почти на 55% на фоне развала сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и опасений вокруг коронавируса. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на мировом энергетическом рынке. В частности, он предположил, что эта страна, а также РФ могут сократить свою добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей. Трамп позднее подчеркнул, что не обещал РФ и Саудовской Аравии уступок в виде сокращения добычи нефти со стороны США.

"Американские сланцевики начали агрессивную лоббистскую кампанию в поддержку новых санкций против Саудовской Аравии и России, призывая Белый дом вынудить нефтедобывающие страны сократить добычу, чтобы поддержать цены на нефть", — пишет издание.

По данным газеты, среди предложений нефтяников — воспрепятствовать приёму саудовского сырья на нефтеперерабатывающий завод Motiva, находящееся в Техасе дочернее предприятие Saudi Aramco. Также предлагается ввести пошлины на импорт нефти и приостановить действие закона Джонса, запрещающего судам под иностранными флагами перевозить грузы между портами США, так как этот закон делает американскую нефть дороже импортной.

"Идея, которая сейчас набирает наибольшую популярность, заключается в том, чтобы нацелиться на завод Motiva", — сказал изданию неназванный топ-менеджер одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Северной Америке.

Сланцевики также призывают Белый дом рассмотреть вопрос о приостановке американской военной помощи Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российских компаний, или же об отмене существующих в случае, если Россия согласится на сокращение добычи.