БАКУ, 3 апр — ПРАЙМ. Встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник в формате видеоконференции, ожидается участие министров стран альянса, сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

"Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждений новой "Декларации о сотрудничестве", — сообщила Алиева.

С призывом провести срочную встречу в четверг к нефтедобывающим странам обратилась Саудовская Аравия. При этом королевство призвало встретится не только участников ОПЕК+, но и другие государства, не входящие в альянс.

Источник, знакомый с планами секретариата ОПЕК по подготовке встречи, сообщил РИА Новости, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля обсудят возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, распределения квот пока нет, к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран.

"Разговор идет вокруг 10 миллионов баррелей. Но пока неизвестно, как будет распределяться квота. Есть и ряд новых стран, которые хотят присоединиться к формату (ОПЕК+ — ред.), все это будет обсуждаться на встрече", — сообщил источник.