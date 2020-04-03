МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Скоординированного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией на 10 миллионов баррелей в день будет недостаточным для спасения рынков, считают аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Блумберг.

"Сокращения,… аналогичные тем, о которых было написано в Twitter президентом (США — ред.) Дональдом Трампом, займут недели, и этого будет недостаточно", — пишет агентство.

В четверг Трамп заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом ситуацию на мировом энергетическом рынке. В частности, он предположил, что эта страна, а также РФ могут сократить свою добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.

Эксперты отмечают, что существует высокий уровень неопределенности относительно того, произойдет ли сокращение добычи, учитывая объем необходимой для этого политической координации. Кроме того, снижение добычи — это процесс, который займет недели, и, по мнению аналитиков, будет меньше заявленного объема сокращения.

При этом аналитики считают, что если сокращение добычи составит 10 миллионов баррелей в сутки, это все равно приведет к дефициту в 9 миллионов баррелей в сутки во втором квартале, учитывая сокращение спроса, вызванного распространением коронавируса.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия рассматривает возможность снижения собственной добычи нефти до уровня ниже 9 миллионов баррелей в день, при условии участия в сокращении других стран. По информации мартовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе выросла на 0,7% к декабрю, составив 9,739 миллиона баррелей в сутки.

Цена на нефть марки Brent в марте обвалилась почти на 55% на фоне развала сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и опасений вокруг коронавируса.