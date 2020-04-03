МИНСК, 3 апр — ПРАЙМ. Белоруссия начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с "Роснефтью", на поставки сырья на НПЗ республики по цене 4 доллара за баррель, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Беларусь начала заключать контракты с несколькими российскими поставщиками нефти по цене 4 доллара за баррель. Список будет озвучен позже, но "Роснефть" в этом списке есть", — сказал Тищенко.

По его словам, всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка в Белоруссию сырья в апреле в объеме до 2 миллионов тонн. "На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals именно для Беларуси сложились на уровне 4 долларов за баррель", — пояснил пресс-секретарь концерна.

Он также обратил внимание, что вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.