МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Европу перешла к росту и теперь составляет 14,43 доллара за баррель, благодаря чему доходность экспорта вышла из отрицательной зоны, сообщает аналитическое агентство Argus.

"Стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в четверг выросла в абсолютном исчислении на 3,89 доллара за баррель вслед за североморским эталоном (Brent — ред.) — до 14,43 доллара за баррель… Благодаря удорожанию сорта ценовые формулы, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке нефти, стали положительными", — говорится в сообщении агентства.

Так, котировка Argus "Utals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" в четверг составляла 1312 рублей за тонну с поставкой на условиях FIP из Нижневартовска, хотя в предыдущие три дня она была отрицательной. К примеру, в среду она составляла минус 1304 рубля за тонну, несмотря на снижение экспортной пошлины с 1 апреля на 14,9 доллара за тонну относительно мартовского уровня, до 52 долларов за тонну.

"Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эту сумму превышали среднюю стоимость Urals (с поставкой на условиях CIF в европейских портах Роттердам и Аугуста — ред.)", — отмечает агентство.

Несмотря на некоторое восстановление цены, стоимость Urals в Северо-Западной Европе остается минимальной с июня 1999 года. А скидка марки относительно Brent не меняется пятый торговый день подряд и составляет 4,75 доллара за баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года.

Что касается стоимости партий Urals объемом по 80 тысяч тонн в Средиземноморье, то в абсолютном выражении она выросла в четверг также на 3,89 доллара за баррель, до 16,68 доллара за баррель. Однако это все еще антирекорд — с января 2002 года. Скидка на этот сорт относительно эталона также не изменилась — 2,5 доллара за баррель, самый высокий уровень с мая 2018 года.