МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет совещание по нефти в пятницу. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, встреча пройдет на фоне ситуации на сырьевых рынках и после обсуждения Путиным этой темы с главами других стран, в том числе — с американским лидером Дональдом Трампом.

Президент РФ 3 апреля проведет совещание по нефтяной тематике с руководством кабмина, АП и основными нефтяниками страны.

"Вы знаете, что президент обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках со своими международными коллегами, в том числе Трампом. Вы знаете, что по линии Минэнерго ведутся интенсивные контакты с разными странами, и вы знаете неблагоприятную в целом атмосферу на энергетических рынках", — сообщил пресс-секретарь.

"Это все и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками с тем, чтобы обсудить ситуацию", — добавил Песков.

На вопрос о том, примет ли Москва участие во встрече ОПЕК+ 6 апреля, пресс-секретарь президента посоветовал дождаться совещания.

Как ранее стало известно РИА Новости от своего источника, на этой встрече в формате ОПЕК+ обсудят возможность снижения добычи нефть на 10 миллионов баррелей в сутки, распределения квот пока нет.