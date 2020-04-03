МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки даже при участии стран, не входивших ранее в ОПЕК+, практически невозможно, однако в данный момент мартовских квот будет достаточно, чтобы поддержать рынок. Присоединение США к сделке в любом виде остается под вопросом, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник, 6 апреля, в формате видеоконференции, ожидается участие министров стран альянса, о чем сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

С призывом провести срочную встречу в четверг к нефтедобывающим странам обратилась Саудовская Аравия. При этом королевство призвало встретиться не только участников ОПЕК+, но и другие государства, не входящие в альянс. Сообщается, что нефтедобывающие страны на встрече обсудят возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки, распределения квот пока нет, к формату ОПЕК+ могут присоединиться новые страны.

Ряд экспертов, например аналитики Goldman Sachs, отметили, что сократить добычу на 10 млн баррелей в рамках ОПЕК+ невозможно. Они отмечают, что существует высокий уровень неопределенности относительно того, произойдет ли сокращение добычи, учитывая объем необходимой для этого политической координации. Кроме того, снижение добычи — это процесс, который займет недели, и, по мнению аналитиков, будет меньше заявленного объема сокращения.

При этом эксперты считают, что если сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки, это все равно приведет к дефициту в 9 млн баррелей в сутки во втором квартале, учитывая сокращение спроса, вызванное распространением коронавируса.

10 МИЛЛИОНОВ — НЕРЕАЛЬНАЯ ЦИФРА

"На страны ОПЕК+ приходится около 50% общей добычи в мире, а значит сокращение на 10 млн баррелей в сутки привело бы к сокращению добычи альянса приблизительно на 20%, что является колоссальным объемом. Такие цифры будут достижимы только в случае участия стран, не входящих ранее в ОПЕК+, например США, Канады и других", — считает аналитик по нефтегазовому сектору "Атон" Анна Бутко.

С ней соглашается начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Он отмечает, что даже при участии не только стран ОПЕК+, но и других нефтеэкспортеров, сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки в краткосрочной перспективе кажется проблематичной задачей.

"Самостоятельно ОПЕК не сможет сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, но в данном случае речь идет даже о формате ОПЕК ++, и продекламировать какие-то сопоставимые цифры возможно, если, например, подключатся США. Но другое дело — выполнимость такого рода намерения", — считает он.

Однако эксперт добавил, что возможно совсем скоро, на горизонте недель или месяца, такое сокращение станет более вероятным, так как ситуация очень быстро ухудшается и требует более жестких действий.

"Это очень сложная задача, потому что раньше объемы сокращения были гораздо меньше. На последней встрече ОПЕК+ саудиты предложили сократить добычу только на 1,5 млн баррелей в сутки и встретили сопротивление", — считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Кроме того, встает вопрос распределения квот. "Обычно основную долю брала на себя Саудовская Аравия, так как они могут сделать это безболезненно для отрасли. В этот раз Россия также не сможет взять на себя существенную долю, так как нашей промышленности восстановиться после сокращения на 3-4 млн баррелей в сутки будет сложно. Не помогут даже возросшие цены", — добавляет эксперт.

МАРТОВСКИХ КВОТ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО

По его словам, сокращать добычу на 10 млн баррелей в сутки совершенно нецелесообразно, так как все равно останется невостребованное предложение еще в 10 млн баррелей.

"Это не спасет особо никого, не приведет к возврату на 45-60 баррелей. Соглашение поможет восстановиться рынку после падения, но это скорее будет во втором полугодии", — говорит Юшков.

По его мнению, сокращения добычи на 1,5 млн баррелей было бы достаточно. "Саудиты были бы спокойны, у рынка была бы гарантия, что они и остальные страны не будут повышать объемы добычи и откажутся от этой нерациональной гонки. Однако ситуация исправится, только когда восстановится спрос, прежде всего, в Европе. В этой новой системе стоит встречаться в июне и договариваться снова, тогда цену на нефть будет возможно восстановить до 50-60 долларов за баррель достаточно быстро — к концу года. Без сделки это тоже произошло бы, но медленнее — до 40-45 долларов за баррель к концу года", — отмечает эксперт.

Сейчас можно надеяться на получение цен порядка 40 долларов за баррель, если решение будет агрессивное, цены в моменте могут подняться выше, но пока об этом остается только мечтать, считает Подлевских.

С ними соглашается Бутко и добавляет, что, тем не менее, такое сокращение в среднесрочной перспективе должно позволить убрать излишек предложения.

"Главное, чтобы после стабилизации ситуации и восстановления спроса страны имели возможность перестроиться и вернуть объемы добычи. Так как процесс восстановления добычи на многих месторождениях — вопрос затратный, а в некоторых случаях — невозможный, действовать предстоит очень аккуратно", — считает она.

ПРИСОЕДИНЯТСЯ ЛИ США

Главной новостью могло бы стать присоединение США в том или ином виде, например, отдельных штатов — Техаса или Северной Дакоты, или всей страны целиком, хотя на это есть законодательный запрет, отмечает Подлевских.

"Тем не менее, это может быть участие не в виде жестких обязательств, но в виде декларации, или, возможно, будущего сотрудничества, или определения квот в отдаленном будущем. Поэтому главный вопрос — присоединятся ли Штаты, но интересным было бы также участие Бразилии, Мексики, Норвегии. Есть еще довольно много стран с высокой добычей, и страны ОПЕК + были бы заинтересованы в их участии", — добавляет он.

Более скептически относится к возможности присоединения США к сделке Юшков: "Все ждут, когда США присоединятся к сделке, но это фантастическая история, потому что у них это прямо запрещено законодательством. Кроме того, у них очень много компаний, и договориться со всеми довольно тяжело. Поэтому я думаю, что США не будут участвовать в соглашении. Любые другие страны не сделают очень большой вклад в соглашение, так как основные нефтепроизводители и так участвуют в ОПЕК+", — заключил он.​