МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на рынке нефти может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, что вызывает тревогу.

Глава государства в ходе совещания по ситуации на глобальных энергетических рынках отметил, что ситуация остается достаточно сложной. По его словам, эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и "сжатию" спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли.

"Подобное положение дел не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест. Но что ещё вызывает тревогу — безусловно, всё может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", — сказал он.

Глобальная нефтяная отрасль из-за нынешней ситуации на рынке в будущем на фоне восстановления спроса может столкнуться с дефицитом нефти.

"Очевидно, что глобальная нефтяная отрасль, столкнувшись сегодня с такими системными проблемами, в дальнейшем, когда спрос будет расти — а это произойдет неизбежно, спрос неизбежно будет восстанавливаться, — так вот отрасль в этой ситуации может столкнуться с ростом дефицита ресурсов, а затем и нефти", — заявил Путин в пятницу.

Он отметил, что это будет сопровождаться всеми отрицательными последствиями для мировой экономики, поскольку в этот момент "и цены могут подлететь".

По его словам, Россия никогда не стремилась, чтобы цены на нефть были слишком высокими или слишком низкими, РФ очень комфортно себя чувствует при цене в 42 доллара за баррель, исходя из которой сверстан бюджет.

"Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими, и понятно почему. Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем. Полагаю, что и для потребителей это очень важно", — сказал президент на совещании.

Все страны заинтересованы в долгосрочной стабильности на нефтяном рынке, заявил Путин.

"Вы знаете, что мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии, недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки. Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация. Все заинтересованы в совместных, я хочу это подчеркнуть, согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка", — сказал он.

Россия считает необходимым объединить усилия и готова к взаимодействию с США, чтобы сбалансировать ситуацию на глобальных энергетических рынках и сократить добычу нефти, заявил Путин.

"Хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу" — сказал он.

Любое возможное сокращение добычи нефти надо будет отсчитывать от докризисного уровня, причем это должно происходить "по‑партнерски", считает президент.

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — сказал Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных энергорынках.