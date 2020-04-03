МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Телефонный разговор Путина с партнерами из Саудовской Аравии по ситуации в энергетике пока не планируется, в контакте с коллегами находится министр энергетики РФ Александр Новак, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет. В контакте со своими коллегами министр Новак", — сказал Песков.

Ранее на совещании о ситуации на нефтяных рынках президент России заявил, что одна из причин обвала цен – это выход наших партнёров из Саудовской Аравии из сделки "ОПЕК+", увеличение ими добычи и одновременная информация о готовности саудовских партнёров предоставить скидки на нефть.