МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и министр энергетики РФ Александр Новак, наконец, озвучили позицию страны по сокращению добычи нефти: рынок требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США.

"Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу", — сказал Путин на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках.

ПОЧЕМУ НАДО СОКРАЩАТЬ

Путин пояснил, что ситуация на энергетическом рынке остается сложной из-за "сжатия" спроса эпидемией коронавируса со стороны основных потребителей энергоресурсов: транспорт, промышленность. Это сказывается на устойчивости нефтяной отрасли, что в будущем может привести к нехватке нефти и еще большему кризису.

При этом Новак сообщил, что падение спроса на нефть сейчас составляет 10-15 миллионов баррелей в сутки, но скоро может достигнуть и 20 миллионов. В то же время у рынка фактически отсутствует понимание, где будет дно. "Такого резкого и масштабного снижения спроса не было никогда", — подчеркнул министр.

Ситуацию усугубляют действия ряда стран, решивших после неудачной встречи ОПЕК+ в марте нарастить добычу нефти и объявить о беспрецедентных скидках. Это оказало влияние и продолжает давить на стоимость нефти.

"Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на 40 долларах за баррель", — сказал Путин.

По словам Новака, если не предпринять срочных скоординированных действий, мировые нефтехранилища заполнятся через 1,5-2 месяца, а затоваривание рынка приведет к еще большему падению нефтяных котировок.

СКОЛЬКО НАДО СОКРАЩАТЬ

Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, сказал Путин. Новак с оценкой согласился и добавил, что сделать это надо на несколько месяцев с последующим наращивание добычи по мере восстановления мировой экономики.

"Ключевым партнёром, конечно же, для баланса рынка должны стать крупнейшие производители, такие как Соединённые Штаты Америки", — отметил он. При этом Россия понимает законодательные ограничения США в вопросе сокращения добычи нефти, но можно проявить гибкость, сообщил министр.

Обсуждение вопроса теперь планируется продолжить в ходе конфенц-звонка ОПЕК+, запланированного на 6 апреля. Как заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов, нефтяники и Минэнерго договорились на этой встрече начать переговорный процесс с партнерами, при этом есть надежда на участие в заседании США.

Поскольку идет переговорный процесс, наращивать добычу нефти Россия не собирается, также сообщил Алекперов.