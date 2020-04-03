ВАШИНГТОН, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят заполнить все ёмкости нефтью, пока цена на нее низкая.

"Как вам известно, мы пополняем национальные резервы… При таких (низких) ценах, как вы понимаете, мы бы хотели заполнить все емкости, которые у нас есть в Америке", — сказал Трамп на встрече с руководителями крупнейших нефтяных компаний США.

Совещание посвящено ситуации с низкими ценами на нефть, которые, как ранее признавал президент, наносят ущерб нефтяной промышленности страны.