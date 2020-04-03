МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность прекращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за распространения коронавируса нового типа среди сотрудников на нефтяных платформах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что вопрос об остановке добычи в Мексиканском заливе был поставлен на повестку дня после того, как у нескольких работников на морских платформах был выявлен COVID-19. Газета отмечает, что пока неизвестно, является ли этот вопрос все еще предметом серьезного рассмотрения.

По данным издания, остановка нефтедобычи в Мексиканском заливе сократит общий объем добычи США, который сейчас достигает 13 миллионов баррелей в день, примерно на два миллиона баррелей.

При этом, ранее в пятницу Трамп заявил, что США хотят заполнить все ёмкости нефтью, пока цена на нее низкая.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами, сообщила, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля намерены обсудить возможность сокращения добычи минимум на 6 миллионов баррелей в сутки. В то же время ранее в пятницу источник сказал РИА Новости, что ОПЕК+ обсудит 6 апреля возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.