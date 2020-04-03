ВАШИНГТОН, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация с ценами на нефть плохая не только для производителей в США, но и для России и Саудовской Аравии.

Трамп ранее утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на 10 или даже 15 миллионов баррелей в день. Официально ни о каких договоренностях не сообщалось.

"Думаю, что президент Путин и наследный принц очень хотят, чтобы что-то произошло, происходящее явно для них тоже ужасно, так что они хотят, чтобы что-то произошло. Я говорил с ними обоими. Мы вам об этом скоро расскажем", — сказал Трамп на встрече с топ-менеджерами энергетических компаний США.

Ранее в пятницу источник сказал РИА Новости, что ОПЕК+ обсудит 6 апреля возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.