МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия готова на сокращение нефтедобычи, но только при участии других стран, в первую очередь России, считает известный саудовский эксперт и советник по международной экономике и нефтяному рынку доктор наук Мухаммед ас-Саббан.

Ранее Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ собраться на экстренную встречу вместе с другими странами, чтобы сбалансировать рынок нефти. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля намерены обсудить возможность сокращения добычи минимум на 6 миллионов баррелей в сутки. В пятницу источник сказал РИА Новости, что ОПЕК+ обсудит 6 апреля возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Президент России Владимир Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США.

"Саудовская Аравия готова сократить добычу при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией тоже ее снизят и будут этого придерживаться", — подтвердил РИА Новости ас-Саббан после появления сообщений в СМИ, что Эр-Рияд готов на значительные сокращения нефтедобычи, если к этому присоединятся Россия и США.