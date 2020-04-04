ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключил пошлин на нефть из Саудовской Аравии, если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к Вашингтону.

"Пошлины приносят много денег нашей стране. Я ввел их в отношении Китая и других стран. И другие страны вводят пошлины в отношении нас и пользуются этими преимуществами", — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Сделаю ли я это в отношении нефти? Да, могу. Сделаю ли я это сейчас? Нет. Думаю ли я о том, чтобы ввести их? Нет. Но если с нами нечестно обращаются, это, совершенно очевидно, инструмент в нашем арсенале", — добавил Трамп.