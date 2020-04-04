МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики США Дэн Бруйетт в пятницу на встрече с представителями нефтяной отрасли заявил, что Белый дом не ведет переговоры с Саудовской Аравией или Россией по сокращению добычи нефти и хочет, чтобы обе стороны пришли к соглашению друг с другом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

По словам министра, президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на то, что сделка между Россией и Саудовской Аравией может быть достигнута через несколько дней.

Источник также добавил, что Трамп поручил министру энергетики и министру финансов разработать меры, которые приведут к немедленному повышению ликвидности для энергетического сектора.

Трамп ранее утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на 10 или даже 15 миллионов баррелей в день. Официально ни о каких договоренностях не сообщалось.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами, сообщила, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля намерены обсудить возможность сокращения добычи минимум на 6 миллионов баррелей в сутки. В то же время ранее в пятницу источник сказал РИА Новости, что ОПЕК+ обсудит 6 апреля возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.