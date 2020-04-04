МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Решения о регулировании добычи нефти в Техасе пока нет, открытые слушания по данному вопросу пройдут 14 апреля, сообщила комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Кристи Крэддик.

"Один комиссар не может говорить за всю комиссию. Никакого решения о пропорциональном ограничении добычи нефти в Техасе нет. Встреча состоится 14 апреля. Техасские операторы будут услышаны", — написала Крэддик в своем микроблоге в Twitter.

Ее слова относились к позиции одного из трех комиссаров регулятора Райана Ситтона, продвигающего идею сокращения добычи нефти в Техасе в рамках международной сделки с крупнейшими производителями нефти. В частности, он заявлял, что обсуждал это с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, и намеревался продолжить разговор с министром энергетики Саудовской Аравии.

При этом заявление Крэддик поддержал председатель комиссии Уэйн Кристиан, ранее уже подчеркивавший свои сомнения по поводу идеи ограничения техасского нефтепроизводства.

"Если релиз или твит исходят от одного комиссара, он не говорит о консенсусе в агентстве. Слушания по вопросу пройдут 14 апреля", — подчеркнул он.