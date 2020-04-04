ДОХА, 4 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия по-прежнему приветствует участников нефтяного рынка, желающих найти решение для его баланса, заявил саудовскому агентству новостей SPA министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз.

"Королевство все еще открывает свои объятия тем, кто хочет найти решения для рынков нефти, призвав провести срочное заседание стран-участниц сделки ОПЕК+ и группы других стран в рамках постоянных усилий королевства по поддержке глобальной экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности за желание президента США Дональда Трампа установить баланс на рынках", — отмечается в сообщении министра.

Он указал, что сообщения, будто Саудовская Аравия отказалась продлить соглашение о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ и предприняла другие шаги, которые негативно отразились на рынке нефти, не отвечают действительности. "Нефтяная политика королевства предусматривает работу по обеспечению баланса и стабильности рынков, чтобы служить интересам и производителей, и потребителей, на что указывают серьезные усилия королевства вместе со странами ОПЕК+ по сокращения переизбытка на рынке нефти в условиях низкого роста мировой экономики, но инициатива королевства и еще 22 стран не была принята российской стороной, что привело к разногласиям", — сказал бен Абдель Азиз.

Кроме того, министр высказал удивление по поводу высказываний о желании Саудовской Аравии покончить с американскими производителями сланцевой нефти, поскольку широко известным фактом является участие королевства в качестве основного инвестора в энергетический сектор США.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов прокомментировал обвал цен на нефть, назвав это "инициативой арабских партнеров". "Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительная инициатива наших арабских партнеров. Собственно, об этом говорил премьер. Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин назвал причинами снижения цен на нефть ситуацию с коронавирусом, выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть.