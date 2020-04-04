МЕХИКО, 4 апр /ПРАЙМ/. Цена экспорта мексиканской нефти за два дня выросла с 10 до 20 долларов за баррель после заявлений президента США Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Эр-Риядом и Москвой касательно снижения объёмов добычи, а также запланированной на понедельник виртуальной конференции ОПЕК+ для балансировки рынка.

Цифра, отражающая средний уровень цены для различных регионов и формул поставок, была опубликована на сайте мексиканской нефтяной корпорации Pemex в пятницу вечером.

По мнению игроков рынка, первым позитивным сигналом в четверг стала новость о закупке Китаем нефти для стратегических запасов, после чего твит Трампа о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии дал ценам мощный импульс вверх.

Позднее Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ собраться на экстренную встречу 6 апреля вместе с другими странами, чтобы сбалансировать рынок нефти.

Падение цен на нефть, которые в случае с мексиканской нефтяной смесью снижались в марте более чем в 5 раз к уровню января, с 57 до 10 долларов, угрожает доходам бюджета Мексики, во многом зависящего от экспорта черного золота. Под ударом оказалась национальная нефтяная корпорация Pemex, которая несет серьезную долговую нагрузку и уже столкнулась с понижением кредитного рейтинга.

По информации Pemex, по итогам 2019 года средняя стоимость производства нефти выросла в компании до 14,2 доллара за баррель, хотя на отдельных месторождениях, составляет 4,8 доллара. Рейтинговое агентство Fitch оценивает среднюю себестоимость добычи нефти в Pemex на уровне 25 долларов за бочку.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.