ВАШИНГТОН, 5 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия дала понять, что готова обсуждать сокращение добычи нефти более чем на 10 миллионов баррелей в день, заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп.

"Саудовская Аравия пошла даже дальше, и считает, что можно договориться о снижении добычи на 10 миллионов баррелей (в день), и дала понять, что это может быть больше того", — сказал он в воскресенье журналистам.

Трамп ранее утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на 10 или даже 15 миллионов баррелей в день. Официально ни о каких договоренностях не сообщалось.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства.