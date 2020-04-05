БРЮССЕЛЬ, 5 апр /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. Участие США, наряду с Саудовской Аравией и Россией, будет ключевым в усилиях по восстановлению баланса на нефтяном рынке, без Вашингтона ОПЕК+ сложно вернуть баланс на рынок, считает независимый эксперт по анализу нефтяного рынка из Кувейта Камель аль-Харами.

"Очень важно присутствие или посредничество США на переговорах, потому что самостоятельно страны ОПЕК+ едва ли смогут обеспечить снижение добычи на 10 —15 миллионов баррелей в сутки", — сказал эксперт РИА Новости.

Он предположил, что если не будет достигнута договоренность о снижении добычи, то США могут не только ввести пошлины на импортируемую нефть, но и налоги на иностранные инвестиции в американский энергетический сектор. "В случае если соглашение достигнуто не будет, американская администрация может ввести пошлины на импортируемую в США нефть или ввести налоги на иностранные компании, имеющие инвестиции в энергетическом секторе в США", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, США продолжат усилия, чтобы сбалансировать рынок, это в свою очередь позволит защитить добычу сланцевой нефти американскими компаниями. Он полагает, что ОПЕК+ "не способен бороться со сланцевой нефтью США, которую теперь непросто вытеснить с мировых рынков".

Эксперт отметил, что из-за снижения цен на нефть Саудовская Аравия столкнулась не только с давлением на бюджет, но и с давлением инвесторов нефтяной компании Aramco, вложивших порядка 25 миллиардов долларов.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.