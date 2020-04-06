Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены не изменятся
ВАШИНГТОН, 6 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
"Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне. Если они (Россия и Саудовская Аравия — ред.) не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", — сказал он в понедельник журналистам.
Так он ответил на вопрос, при каких условиях он будет готов это сделать.
"Мы не хотим покупать иностранную нефть", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20200406/831208480.html