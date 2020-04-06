ВАШИНГТОН, 6 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

"Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне. Если они (Россия и Саудовская Аравия — ред.) не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", — сказал он в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, при каких условиях он будет готов это сделать.

"Мы не хотим покупать иностранную нефть", — добавил он.