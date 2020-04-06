МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с представителями отечественной нефтяной отрасли до телеконференции ОПЕК+, с ними на постоянной связи находится Минэнерго. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока в планах у президента нет. Что касается Минэнерго, то министр (Александр — ред.) Новак постоянно с ними находится в контакте", — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

В то же время стало известно, что виртуальная конференция ОПЕК+, проведение которой было запланировано на понедельник, 6 апреля, была перенесена на четверг, 9 апреля.

"Она сдвинута на четверг по техническим причинам, подготовка к ней ведется", — пояснил Песков. "Я хочу вам напомнить слова президента России о том, что Москва готова к взаимодействию и заинтересована во взаимодействии с другими странами в целях стабилизации рынка энергоносителей", — сказал он.

КТО НА НОВЕНЬКОГО

Для стабилизации рынка нефти нужны и те страны, которые раньше не участвовали в этом процессе, заявил Песков.

"Речь шла о том, что для стабилизации рынка потребуется участие и тех стран, которые ранее не принимали участие в координации, об этом, действительно, говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте", — сказал Песков.

Он добавил, что пока не может сказать, какие это будут страны. "Я думаю, что всем нужно просто дождаться этой телеконференции (ОПЕК+), которая состоится на этой неделе", — отметил Песков.

У Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, добавил он.



"Нет, пока контакты не запланированы. Но я еще раз повторяю, сейчас телефонные контакты согласовываются очень-очень быстро и при необходимости осуществляются моментально", — ответил Песков на вопрос о том, планируется ли общение президента с руководством Саудовской Аравии.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, сказал глава российского государства.