МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Объем экспорта нефти в январе-феврале снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 40,697 миллиона тонн, доходы от него сократились на 1,9% — до 18,033 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт нефтепродуктов в январе-феврале снизился на 10,1% — до 22,576 миллиона тонн, в денежном выражении — на 9,2%, до 10,37 миллиарда долларов.

В феврале экспорт нефти из РФ снизился по отношению к январю на 11% — до 19,165 миллиона тонн, доходы — на 17,6%, до 8,149 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в феврале снизился на 0,2% относительно января — до 11,276 миллиона тонн, доходы — на 0,5%, до 5,053 миллиарда долларов.

ГАЗ

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-феврале снизились на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 5,046 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В целом экспорт такого газа в январе-феврале снизился на 24,6% — до 32,5 миллиарда кубометров.

В феврале доходы компании от экспорта газа уменьшились на 32,8% по сравнению с январем, до 2,027 миллиарда долларов. Объемы экспорта в феврале снизились в месячном выражении на 22,5%, до 14,2 миллиарда кубометров.

Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-феврале 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,3% и составили 1,747 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ за два месяца снизился в годовом исчислении на 10,2% — до 26,588 миллиона тонн.

В феврале на экспорт было поставлено 14,061 миллиона тонн угля (рост по сравнению с январем на 12,2%) на общую сумму 911,7 миллиона долларов (рост на 9,2%).

В 2019 году на экспорт было поставлено 205,394 миллиона тонн угля (рост на 2,9% к 2018 году) на общую сумму 15,987 миллиарда долларов (снижение на 6,2%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в январе и феврале текущего года снизился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,4 миллиарда кВт.ч.

При этом в феврале этот экспорт упал на 42,5% по сравнению с январем — до 874,9 миллиона кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-феврале уменьшились на 43,5%, до 95,9 миллиона долларов. В феврале этот показатель сократился на 40,2% по сравнению с январем — до 35,9 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в РФ за эти два месяца вырос на 4,2%, до 227,7 миллиона кВт.ч в натуральном выражении, в денежном – подскочил на 30,3%, до 5 миллионов долларов.

При этом в феврале импорт электроэнергии в физическом выражении сократился на 40,5% по отношению к январю, до 84,9 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 60,3%, до 1,4 миллиона долларов.