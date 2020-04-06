МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Угроза американских властей ввести существенные пошлины на импорт нефти вполне может быть реализована, если участники рынка не договорятся в ходе встречи ОПЕК+, которая пройдет в четверг. Это может привести к новому обвалу котировок "черного золота", но и 100-процентной поддержкой сланцевым производителям США не станет, полагают эксперты.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне. "Если они (Россия и Саудовская Аравия — ред.) не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", — сказал он в понедельник.

"Мы не хотим покупать иностранную нефть", — добавил Трамп.

Ранее он утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на 10 или даже 15 миллионов баррелей в день. Официально ни о каких договоренностях не сообщалось. Трамп также не исключил пошлин на нефть из Саудовской Аравии, если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к Вашингтону.

ПОДДЕРЖКА СЛАНЦЕВЫХ КОМПАНИЙ

Встреча ОПЕК+, на которой все участники нефтяного рынка должны обсудить снижение добычи, была запланирована на 6 апреля, но затем ее отложили до 9 апреля. По мнению аналитиков, решение о пошлинах может быть принято при отсутствии компромисса по коллективной сделке о сокращении добычи.

Его целью станет поддержка внутренних производителей, чтобы увеличить стоимость местных сортов (WTI). Вполне вероятно, что это получится, полагают аналитики. Для нефтяников США это позволит несколько снизить негатив от низких цен, но эффект вряд ли будет сильным и долговременным.

Если решение о пошлинах будет принято в условиях отказа от сделки ОПЕК+, то мировой рынок нефти вновь рухнет до очередных минимумов. В этом случае в сланцевой индустрии США все равно будет наблюдаться стремительное снижение буровой активности и впоследствии — добычи. Дело в том, что цены на WTI не вырастут выше 35-40 долларов за баррель, а этого мало для полноценного функционирования сланцевых компаний, уверен начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

Если США все же введут пошлины, это приведет к росту цен на нефть, а также издержек нефтеперерабатывающих заводов и цен на нефтепродукты внутри страны, полагает ведущий аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Александр Сидоров. "Некоторые заводы зависят от тяжелой нефти из Канады и Венесуэлы и не смогут ее заменить американской без переоснащения технических мощностей, заводы могут стать убыточными в зависимости от величины тарифа", — говорит он.

Старший аналитик Райффайзенбанка по нефтегазовому сектору Андрей Полищук считает, что пошлины – вполне реальная мера на определенный промежуток времени. "Трамп действительно может их ввести, и они помогут нефтяным компаниям внутри США поддерживать свою деятельность. Ведь в этом случае цены на нефть в стране будут выше, чем в остальном мире. Другой вопрос – как это отразится на переработчиках нефти. Там действительно возможны проблемы, но при желании и реальной необходимости и их можно решить", — считает он.

МИРОВОЙ РЫНОК

Страны, экспортирующие свою нефть в США, окажутся в более неприятной ситуации. По словам Сидорова, американские нефтепереработчики импортируют около 8,5 млн баррелей в сутки, из которых более половины приходится на Канаду, около 1 млн баррелей в сутки — на ОПЕК, 0,6 млн баррелей в сутки — на Россию. "То есть, влияние будет существенным. Возможно, поставщики смогут перенаправить эту нефть из США в другие страны, но в текущих условиях низкого спроса такой гарантии нет", — рассуждает он.

Разворот спреда между стоимостью WTI и Brent станет умеренным негативом как для самого норвежского сорта, так и для сортов для других неамериканских производителей. "Им придется перенаправить часть поставок в США в другие регионы, что сложно в нынешней непростой ситуации со спросом", — считает Карпунин.

Перенаправленная нефть увеличит предложение нефти на других рынках, что приведет к снижению стоимости Brent, Urals и нефтяной корзины ОПЕК на фоне роста WTI. "Прогнозировать, на сколько упадут цены, сложно, но если никакой сделки не будет, есть все основания считать, что Brent вернется к тем же уровням, что мы наблюдали до появления новостей о новой сделке, а возможно и ниже", — заключил Полищук.​