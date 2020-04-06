МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Встреча министров энергетики государств-членов "большой двадцатки", посвященная стабилизации на мировом рынке нефти, состоится в пятницу 10 апреля, сообщила в понедельник британская газета Financial Times.

Издание ссылается на главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, который рассказал изданию о повестке встречи.

"Существует огромный структурный избыток предложения на рынках нефти, вызванный кризисом из-за коронавируса. Он приближается к уровню, когда он будет иметь серьезные последствия для стабильности мировой экономики и миллионов работников, занятых в нефтегазовой отрасли. Главная задача (G20) — обеспечить и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках, так что это полностью в ее компетенции", — заявил газете Бирол.

В выходные агентство Блумберг сообщало, что чиновники, занимающиеся вопросами нефти, призывают к проведению встречи министров энергетики государств-членов "большой двадцатки" в пятницу, 10 апреля, в том числе в целях привлечения США к переговорам по нефти.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если Россия и Саудовская Аравия не смогут договориться о сокращении добычи и цены останутся на нынешнем уровне. А газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта Джейсона Кенни сообщала, что обсуждает введение пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии не только США, но и Канада.