МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть опускаются в течение всего сегодняшнего дня, в то время как инвесторы ожидают новостей о готовящейся, но ранее уже отложенной телеконференции представителей ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 5,54%, до 32,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 6,88%, до 26,39 доллара за баррель.

При этом на открытии торгов цены на нефть падали на 9-10% из-за переноса заседания ОПЕК+, которое, по первоначальным сведениям, должно было пройти уже сегодня, но было перенесено на четверг. Днем котировки немного восстановились до падения на 3% на фоне сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия отложит объявление отпускных цен на нефть до завершения этого заседания.

"Возможно, это неплохо, что заседание отложили, так как добытчики смогут найти минимальные точки соприкосновения, прежде чем начнутся обсуждения в четверг", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна.