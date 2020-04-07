Трамп не исключил, что США сократят добычу нефти, если ОПЕК+ примет такое решение
ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.
"Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет", — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.
При этом он отметил, что к нему пока не обращались за таким решением, и он полагает, что это произойдет автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса.
"Думаю, это произойдет автоматически, но никто меня об этом не спрашивал, так что посмотрим, что будет", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20200407/831216551.html