ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости.

"Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет", — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.

При этом он отметил, что к нему пока не обращались за таким решением, и он полагает, что это произойдет автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса.

"Думаю, это произойдет автоматически, но никто меня об этом не спрашивал, так что посмотрим, что будет", — сказал он.